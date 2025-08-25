POČELE PRIPREME ZA 15. INTERNACIONALNI GIMNASTIČKI TURNIR “ŠEVALA MUJIĆ”

Počele su pripreme za 14. Internacionalni turnir u ritmičkoj gimnastici „Ševala Mujić“ u individualnom i grupnom programu koji će se održati tokom mjeseca septembra u dvorani „Amel Bečković“. Organizator ovog velikog sportskog događaja je GK „Olimp“. I ove godine se na turniru očekuje učešće oko 400 gimnastičarki, kako iz BiH tako i drugih svjetskih zemalja.

U gala programu i ove godine će nastupiti Katarina Pisecki Karni i Dmitrij Brekov, a turnir se održava u čast sjećanja na heroinu i jedinu ženu šehida iz Vogošće, rahmetli Ševalu Mujić, sportiskinju koja je poginula kao borac Armije Republike BiH.

Ulaz na ovaj sportski spektakl je slobodan, a tokom vikenda, 20. i 21. septembra ljubitelji gimnastike će moći uživati u nezaboravnom događaju.