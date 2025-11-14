POČELA VAKCINACIJA PROTIV GRIPE U KS: OVO SU RIZIČNE GRUPE

Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine osigurali su 7.540 besplatnih doza vakcina protiv gripe (Vaxigrip Tetra) koje su distribuirane u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Vakcinacija je počela 12. novembra, u svih devet organizacionih jedinica i pripadajućim ambulantama porodične medicine.

Iz Ministarstva zdravstva preporučuju vakcinaciju posebno rizičnih grupa, među kojima su:

penzioneri i osobe starije od 65 godina

hronični bolesnici

lica s posebnim potrebama

ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata

trudnice

imunokompromitirane osobe (odrasli i djeca)

zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama

zaposleni u MUP-u KS

zaposleni u javnom gradskom saobraćaju

zaposleni u obrazovanju i kulturi

novinari.

Svi koji žele primiti vakcinu dužni su posjedovati zdravstvenu knjižicu, kao i odgovarajući dokument kojim dokazuju pripadnost jednoj od navedenih rizičnih grupa, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.