POČELA VAKCINACIJA PROTIV GRIPE U KS: OVO SU RIZIČNE GRUPE

Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine osigurali su 7.540 besplatnih doza vakcina protiv gripe (Vaxigrip Tetra) koje su distribuirane u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Vakcinacija je počela 12. novembra, u svih devet organizacionih jedinica i pripadajućim ambulantama porodične medicine.
Iz Ministarstva zdravstva preporučuju vakcinaciju posebno rizičnih grupa, među kojima su:
penzioneri i osobe starije od 65 godina
hronični bolesnici
lica s posebnim potrebama
ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata
trudnice
imunokompromitirane osobe (odrasli i djeca)
zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama
zaposleni u MUP-u KS
zaposleni u javnom gradskom saobraćaju
zaposleni u obrazovanju i kulturi
novinari.
Svi koji žele primiti vakcinu dužni su posjedovati zdravstvenu knjižicu, kao i odgovarajući dokument kojim dokazuju pripadnost jednoj od navedenih rizičnih grupa, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.