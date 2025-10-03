POČELA OBUKA U OKVIRU PROJEKTA „VIHOR“

Danas, 3. oktobra 2025. godine u Sali Općinskog vijeća Vogošća, počela je obuka u okviru projekta LEP II – „Vogošća, Ilijaš i Hadžići osposobljavaju radnike kroz lokalno partnerstvo – VIHOR“, koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije i implementaciju Međunarodne organizacije rada (ILO). Obuka će se održavati u terminima od 03. – 05.10. i od 09. – 10.10.2025. godine.

Obuka se organizuje za 9 korisnika koji su dobili podršku za osnivanje biznisa. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LPZ) će uz podršku certificiranih stručnih predavača i u skladu s MOR metodologijom, organizovati dodatne obuke „Unaprijedi svoj posao“ i „Digitalizujte svoje poslovanje“. Cilj ovih programa je jačanje kapaciteta za započinjanje i uspješno vođenje vlastitog biznisa kod izabranih korisnika.

Ovim dodatnim obukama polaznici će povećati konkurentnosti na tržištu rada, te će im se omogućiti kreiranje novih poslovnih prilika.