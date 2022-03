POBJEDOM NAD LIDEROM KOŠARKAŠI VOGOŠĆE ZAVRŠILI REGULARNI DIO SEZONE U A1 LIGI

Možda i najboljom partijom u sezoni košarkaši Vogošće pred domaćom publikom spustili su zavjesu na regularni dio sezone u A1 košarkaškoj ligi. Protivnik je bila ekipa Sportske akademije Spars, mladi sastav koji je prije ovog kola bio lider na tabeli i momci čiji je imperativ što bolji nastup koji im može biti odskočna daska za prvi tim. Imperativ im je bio i prvo mjesto pred doigravanje za prvaka lige. Vogošćanima ova utakmica rezultatski možda i nije previše značila jer su oni svoju priliku za plasman u Play-Off “prokockali” prošlog vikenda kada su drugi mladići, igrači Realwaya, pokazali više želje i zasluženo slavili. Utakmica protiv Sparsa bila im je prilika da se iskupe za taj “neplanirani” poraz. I u tome su i uspjeli.

Više želje na samom početku pokazali su gosti koji prvu četvrtinu dobijaju rezultatom 16:21. Prednost održavaju i početkom drugog perioda a onda se domaći bude i serijom od 14-0 preokreću rezultat i prvi put dolaze do prednosti od 8 poena (35:27). Na seriju Vogošće uzvratili su i Sparsi sa 8-0, anulirali prednost domaćina i došli do neriješenih 35:35 sa kojim se otišlo na odmor.

Vogošćani su ponovo dobro zaigrali početkom drugog poluvremena, još jednom prave dvocifrenu seriju (12-0) i dolaze do maksimalne prednosti na susretu od +9 (49:40). Prednost od 6 do 9 poena održavaju do samog kraja, kada se ekipa Sportske akademije Spars uspjela približiti na samo posjed zaostatka (64:61) ali više od toga nisu uspjeli. Promašeni šutevi a nakon toga pokušaji da faulovima urade nešto više Vogošća je kaznila dobrim izvođenjem bacanja i na kraju zasluženo slavila rezultatom 68:61.

Ostaje žal za nekim od utakmica koje su nes(p)retno izgubljene tokom sezone jer večerašnjom partijom Vogošća je dokazala da joj je mjesto u Play-Offu. Ovako će do kraja sezone odigrati samo još dvomeč sa petoplasiranom ekipom iz grupe Sjever, Košarkaškim klubom Travnik, za konačan plasman na tabeli.



Što se tiče utakmice sa Sparsima dva člana Vogošće zabilježili su double-double učinak, kapiten Dedović (18 poena i 10 skokova) i Aljović (10 poena i 11 skokova). Sijerčić je dodao 15 poena a Bačvić 14 poena. Na drugoj strani, kod Sparsa, najbolji je bio Filip Jović sa 21 postignutim poenom a slijedio ga je Alem Fejzić sa 19.