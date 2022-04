POBJEDOM NAD LEOTAROM RUKOMETAŠI VOGOŠĆE PREKINULI LOŠ NIZ

U utakmici 23.kola Premijer lige Bosne i Hercegovine RK Vogošća je na domaćem terenu bila bolja od RK Leotar i slavila pobjedu rezultatom 31:21. Gosti iz Trebinja su došli u dvoranu „Amel Bečković“ da se nadigravaju i da možda iskoriste loš niz Vogošće, ali nisu uspjeli u toj namjeri. Domaći rukometaši su već u prvom poluvremenu imali zasluženu prednost. U 22.minuti Leotar je izjednačio, a nekoliko minuta poslije i došao do vodstva od jednog pogotka, ali je to kratko trajalo. Vogošća je u finišu prvog dijela bolje igrala i rezultatom 14:12 se otišla na odmor. U nastavku su domaći rukometaši zadržali prednost iz povećali je do kraja na maksimalnih +10 31:21. Trener Vogošće zadovoljan je bio igrom svoje ekipe, koja je pobjedom prekinula loš niz od dva vezana poraza.

Najbolji pojedinac na utakmici bio je Elis Memić koji je postigao 9 pogodaka. Pratio ga je Ombaša sa 7, kao i Čelica sa 6 postignutih golova. Golman Vogošće Efendić upisao je 9 odbrana. Kod Leotara 5 pogodaka postigao je Vladimir Tomić. U narednom kolu Vogošća gostuje Borcu, a Leotar igra protiv Izviđača.

Ovo je ekipi Vogošće bila 11 pobjeda ove sezone uz 8 poraza i 2 remija. I dalje ostaje u borbi za plasman u Evropu. Leotar ostaje u vrhu zajedno sa Borcem i Slobodom.