PLANINARI POHODOM NA MOTKU OBILJEŽILI 25. NOVEMBAR -DAN DRŽAVNOSTI BiH

Tradicionalno već godinama, pohodom na Motku Planinarsko društvo “Planinar” obilježava ovaj značajan historijski datum, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Određen broj planinara i ove godine pridružio se pohodu. Tom prilikom oni su se okupili na platou ispred Upravne zgrade JU KSC Vogošća, te nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti šehidima i poginulim borcima općine Vogošća najavili svoju današnju aktivnost koju realizuju u čast jedne i jedine domovine.

Ovo je idealna prilika da se planinari druže i uživaju u čarima prirode u domu na Motki. Sudeći prema dosadašnjem iskustvu, učesnike pohoda u Planinarskom domu Motka očekuje lijepo druženje uz ručak, što će sigurno većini njih ostati lijepa uspomena.