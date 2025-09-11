PJESNIKINJA SANELA HODŽIĆ ZA SVOJE STIHOVE DOBILA PRESTIŽNE NAGRADE

Nakon što je u Vogošći održala promociju svoje prve zbirke poezije pod nazivom “Festina lente” Sanela Hodžić krupnim koracima gradi svoju pjesničku karijeru. Za stihove koje piše u kratkom vremenu dobila je dvije prestižne nagrade, svjetsku – “Zlatno pero” i Zlatnu plaketu i prvo mjesto na festivalu “Sarajevo na dlanu”. U organizaciji Udruge za promicanje kulture KULTura sNOVA iz Zagreba po sedmi put održan Međunarodni pjesnički festival “Sarajevo na dlanu” na kojem je učestvovalo više od 130 pjesnika, a okupio je i muzičare, kulturne radnike i ljubitelje pisane riječi iz cijele regije. Tokom ove posebne večeri predstavljena je zajednička zbirka pjesama učesnika. Sanela je prvo mjesto zauzela s pjesmom “Grad”.

Sanela od malih nogu piše stihove i nakon što se odvažila pripremiti i objaviti svoju prvu zbirku podrška joj stiže sa svih strana. Promocije je do sada, osim u Vogošći, održala u Ilijašu, Puli, Rovinju, a posjećenost je bila odlična. Sanela piše o ljubavi… Ljubavi prema Domovini, Sarajevu, čovjeku, prijateljima… Planira se predstaviti u Zagrebu već u oktobru nakon čega ide u Crnu Goru.

Sanela sa sjajem u očima govori kako je u ovu priču ušla skromno bez nekih posebnih očekivanja, ali da je više nego zadovoljna uspjehom koji je do sada postigla.