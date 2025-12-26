PIROTEHNIKA I PETARDE KOD KUĆNIH LJUBIMACA IZAZIVAJU STRAH

Uoči dočeka Nove godine, upotreba petardi i vatrometa svake godine izaziva ozbiljne posljedice po životinje, kako kućne ljubimce, tako i one na ulici. Psi i mačke imaju znatno osjetljiviji sluh od ljudi, zbog čega jaki i iznenadni zvukovi mogu izazvati strah, dezorijentaciju, panično bježanje ili zdravstvene komplikacije. Posebno su ugroženi psi koji se otkidaju s povodaca ili bježe iz dvorišta, a nerijetko dolazi i do povreda.

Veterinari i udruženja za zaštitu životinja apeluju na građane da se suzdrže od korištenja petardi i da praznike obilježe na mirniji i sigurniji način. Vlasnicima kućnih ljubimaca savjetuje se da ih tokom novogodišnje noći drže u zatvorenom i sigurnom prostoru, obezbijede mirno okruženje i budu uz njih. Malo pažnje i odgovornosti može značajno smanjiti patnju životinja i učiniti praznike ljepšim za sve.