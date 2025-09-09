PIJACA U VOGOŠĆI: RIZNICA SVJEŽIH NAMIRNICA I DOBROG RASPOLOŽENJA

Vogošćanska pijaca već decenijama je mjesto susreta, trgovine i druženja, a i danas zadržava svoju važnu ulogu u svakodnevnom životu građana. Naši sugrađani na pijacu dolaze ne samo po svježe voće, povrće i domaće proizvode, već i da se susretnu sa poznanicima i osjete duh zajednice. Tezge su pune voća i povrća, a kao i uvijek najtraženiji su domaći proizvodi. Danas se može tako naći paradajz, paprike, krastavci, šumski plodovi, proizvodi iz kućne radinosti itd. Cijene su prilagođene kupovnoj moći lokalnog stanovništva.

Tokom posjete pijaci, ekipa TV Vogošća razgovarala je s prodavačima i kupcima. Prodavači su istakli da je najveća potražnja za sezonskim voćem i povrćem, domaćim jajima i mliječnim proizvodima. Građani ipak naglašavaju da i pored rasta cijena, nastoje kupovati na pijaci jer vjeruju u kvalitet domaćih proizvoda i žele podržati lokalne proizvođače. Pijaca je posebno živa vikendom kada je ponuda najbogatija, a ulice oko nje ispunjene su posjetiocima.

Naši sagovornici su istakli da pijaca u Vogošći nije samo mjesto kupovine, već i prostor koji spaja generacije – stariji se rado prisjećaju nekadašnjih vremena, dok mlađi dolaze u potragu za zdravijom i prirodnijom ishranom. Posjeta vogošćanskoj pijaci podsjetila nas je da ovakva mjesta imaju posebnu vrijednost u životu zajednice, jer osim ekonomske, imaju i socijalnu i kulturnu dimenziju.