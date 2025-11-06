PD „PLANINAR” VOGOŠĆA U SUBOTU ORGANIZUJE ZANIMLJIVU PLANINARSKU TURU NA RELACIJI ILIJAŠ – STARI GRAD DUBROVNIK – KICELJ

Planinarsko društvo „Planinar” Vogošća u subotu, 8. novembra 2025. godine organizuje, zanimljivu planinarsku turu na relaciji Ilijaš – Stari grad Dubrovnik – Kicelj. Ova tura je idealna prilika za sve ljubitelje prirode, druženja i planinarenja da provedu dan u pokretu i uživanju u prekrasnim pejzažima našeg kraja. Pozivaju se svi članovi i simpatizeri društva da se pridruže i zajedno uživaju u još jednoj avanturi na svježem zraku. Mjesto okupljanja je parking stadiona u Donjoj Misoči, a polazak je planiran u 9:00 sati.