PAPIR, TRAKA I MAŠTA: RUKOTVORINE DŽENETE MUJKIĆ

Ljubav prema rukotvorinama i kreativnom izražavanju ono je što opisuje Dženetu Mujkić iz Vogošće. Njene kreacije, izrađene od papira i satenskih traka, privlače pažnju svojim detaljima, unikatnošću i posebnom estetikom. Svaki rad koji izradi ima svoju priču i nosi pečat ručnog rada, što ga čini jedinstvenim i neponovljivim. Posebnu snagu u svom radu Dženeta crpi iz podrške porodice, koja je uvijek ohrabruje i motiviše da nastavi razvijati svoju kreativnost i stvarati nove rukotvorine.

Poseban akcenat stavlja na kombinaciju boja, sklad i urednost, pa se njeni radovi mogu koristiti kao ukrasi za dom, dekoracije za različite svečane prilike, rođendane, vjenčanja ili jednostavno kao pokloni dragim osobama. Rukotvorine od satenskih traka često krase cvjetne aranžmane, kutije, bukete i dekorativne predmete, dok od papira izrađuje raznolike ukrase koji odišu kreativnošću.

Ono što Dženetu izdvaja jeste njena posvećenost detaljima i želja da svaki rad prilagodi osobi ili povodu za koji se izrađuje. Time se stvara posebna emotivna vrijednost, jer poklon izrađen rukom i srcem ima neprocjenjivo značenje.

Kroz svoje rukotvorine, Dženeta Mujkić šalje i poruku da je kreativnost dar koji treba njegovati, a ručni rad tradicija koja uvijek ima posebno mjesto u društvu. Njena djela su dokaz da uz malo mašte i volje obični materijali mogu postati prava mala remek-djela koja uljepšavaju svakodnevnicu.