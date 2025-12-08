OU „TEMPO“ – KURBANI ZA KORISNIKE NARODNE KUHINJE CRVENOG KRIŽA VOGOŠĆA

U proteklih 18 godina nastala je jedna nova generacija mladih ljudi, generacija dobročinstva, istine i pravde okupljena u OU “Tempo”. Svakodnevno članovi “Tempa” pokazuju kako biti human, dobar i osjećajan prema onima koji su u bilo kojoj vrsti potrebe. Donatori na različite načine podržavaju ovo vogošćansko udruženje jer su prepoznali njihov transparentan i kvalitetan rad.

Volonteri Omladinskog udruženja „Tempo“ protekle sedmice podjelili su kurbane za korisnike narodne kuhinje Crvenog križa Vogošća. Podjeljena su dva cijela kurbana.