OU „AKTIVA 2014“ ORGANIZOVALO DJEČIJU PREDSTAVU „ČUVARI PROŠLOSTI“

U okviru razvoja socijalno-kulturnog programa, kroz aktivnosti omladinskog kluba, Omladinsko udruženje „Aktiva 2014“ je organizovalo dječiju predstavu „Čuvari prošlosti“. Neke od najznačajnijih ličnosti iz vremena srednjovjekovne Bosne su glumili najmlađi članovi „Aktive“. Projekat je podržala Općina Vogošća i Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Inače, OU „Aktiva 2014“ svakog mjeseca organizuje različite aktivnosti. Filmske projekcije i večeri filma sa „Aktivom“ dobro su posjećene, a izuzetnu pažnju je privukla predstava „Čuvari tradicije“. Esma, Adna i Hamza su dočarali likove bosanskih kraljica Katarine i Jelene, kao i čuvenog kralja Tvrtka.

Asistentica projekta kaže da su djeca i mladi posebno zainteresovani za bh istoriju što potvrđuju svojim aktivizmom u Semizovačkom udruženju „Aktiva 2014“.