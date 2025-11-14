Od 15.11.2025.godine otpočinje asfaltiranje dijela ulice Ljetovik u dužini od oko 220 metara. Radove izvodi firma “OXA” d.o.o. Sarajevo, a izvode sa na osnovu ugovora o izvođenju radova na sanaciji lokalnih puteva u ulicama Nebočaj, Vogošćanskih odreda, Igmanska, Ljetovik i Garež i sanacija pješačkih staza u ulicama Jošanička i Igmanska.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 50.000,00 KM, a finansiraju se sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

Radovi podrazumijevaju mašinski iskop, pripremu podtla, ojačanje podtla (izradu grede), izradu nosivog sloja tampona, ugradnju ivičnjaka, izradu betonskog kanala za odvodnju, asfaltiranje u jednom sloju debljine 7 centimetara i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije. Širina kolovoza je 3,5 metra.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

