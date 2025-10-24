OTPOČELO ASFALTIRANJE ULICA SUADA HASANOVIĆA I KRIVOGLAVCI I

Od 23.10.2025.godine otpočeli su radovi na asfaltiranje ulica Suada Hasanovića i Krivoglavci I.

Radove na asfaltiranju ulice Suada Hasanovića izvodi firma “MGBH” d.o.o. Sarajevo, a izvode sa na osnovu Ugovora o izvođenju radova na sanaciji lokalnih puteva u ulicama Suada Hasanovića, Blagovac II, Uglješići i P.O. Zvijezda i platoa u ulicama Muje Šejte i Rosulje.

Vrijednost ugovorenih radova na asfaltiranju ove saobraćajnice, u dužini od 350 metara, iznose oko 200.000,00 KM, a finansiraju se sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

Radovi podrazumijevaju mašinski iskop, pripremu podtla, izradu propusta, ojačanje podtla (izradu grede), izradu nosivog sloja tampona, ugradnju trapeznih kanalica za odvodnju površinskih voda i asfaltiranje u jednom sloju debljine 7 centimetara. Širina kolovoza je od 4 do 4,5 metara.

Asfaltiranje saobraćajnice u ulici Krivoglavci I u dužini od 220 metara izvodi firma “ADO Trans”” d.o.o. Visoko, a izvode sa na osnovu Ugovora o izvođenju radova na sanaciji lokalnih puteva u ulicama Krč, Nebočaj (sa izgradnjom armirano betonskog zida uz pravoslavno groblje), Krivoglavci I i pješačke staze u ulici Svrake IV.

Radovi podrazumijevaju mašinski iskop, pripremu podtla, zamjenu materijala kolovozne konstrukcije, ojačanje podtla (izradu grede), izradu banikana, izradu armirano betonskih zidova i asfaltiranje u jednom sloju debljine 7 centimetara. Širina kolovoza je od 3,5 do 4 metra.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.