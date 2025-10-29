OTPOČELO ASFALTIRANJE LOKALNOG PUTA U ULICI NEBOČAJ

Od 29.10.2025.godine otpočelo je asfaltiranje lokalnog puta u ulici Nebočaj u dužini od oko 100 metara i otpočeli su radovi na sanaciji dijela ulice Ljetovik u dužini od oko 180 metara.

Radove izvodi firma “OXA” d.o.o. Sarajevo, a izvode sa na osnovu ugovora o izvođenju radova na sanaciji lokalnih puteva u ulicama Nebočaj, Vogošćanskih odreda, Igmanska, Ljetovik i Garež i sanacija pješačkih staza u ulicama Jošanička i Igmanska.

Vrijednost ugovorenih radova za ulicu Nebočaj iznosi oko 35.000,00 KM, a za ulicu Ljetovik oko 50.000,00 KM. Oba projekta finansiraju se sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

Radovi podrazumijevaju mašinski iskop, pripremu podtla, ojačanje podtla (izradu grede), izradu nosivog sloja tampona, ugradnju ivičnjaka, izradu betonskog kanala za odvodnju, asfaltiranje u jednom sloju debljine 7 centimetara i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije. Širina kolovoza je 3 metara.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.