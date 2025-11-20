OTPOČELI RADOVI NA ASFALTIRANJU ULICE BLAGOVAC II

Otpočeli su radovi na asfaltiranju dijela saobraćajnice u ulici Blagovac II u dužini od oko 150 metara. Radove izvodi firma “DEMUS” d.o.o. Sarajevo, a izvode sa na osnovu ugovora o izvođenju radova na sanaciji lokalnih puteva u ulicama Barica, Blagovac II i III, Tihovići, Branilaca Hotonja i Ugorsko III.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 50.000,00 KM, a finansiraju se sredstvima Budžeta Općine Vogošća. Radovi na ovoj saobraćajnici podrazumijevaju mašinski iskop, pripremu podtla, ojačanje podtla (izradu grede), izradu nosivog sloja tampona, ugradnju ivičnjaka, asfaltiranje u jednom sloju debljine 7 centimetara i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije. Širina kolovoza je 3 – 3,5 metara.

Nadzor nad izvođenjem radova nad oba projekta vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.