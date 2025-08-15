OTPOČELI RADOVI NA ASFALTIRANJU U ULICI RAMIZA ALIĆA

Od 15.08.2025. godine otpočeli su radovi na ugradnji nosivog sloja asfalta u ulici Ramiza Alića u dužini od 310 metara, a od 16.08.2025.godine planirana je i ugradnja habajućeg sloja asfalta. Ova saobraćajnica, koja je od velikog značaja za stanovnike naselja Hotonj, dobija novi asfaltni sloj, čime će se značajno poboljšati uslovi za odvijanje saobraćaja i sigurnost pješaka.

Radove je obišao općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima. Tokom obilaska, načelnik Hasanović je razgovarao sa izvođačima radova, te istakao da je poboljšanje putne infrastrukture jedan od prioriteta Općine Vogošća.

Radove izvodi firma “DEMUS” d.o.o. Sarajevo. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 467.699,72 KM, a finansiraju se sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća. Širina kolovoza je od 5,5 do 6 metara, a širina obostranih pješačkih staza je po 1,6 metara. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Radovi podrazumijevaju uklanjanje postojećeg asfalta, mašinski iskop, pripremu podtla, zamjenu materijala kolovozne konstrukcije, izradu propusta, ugradnju slivnika, ojačanje podtla (izradu grede), asfaltiranje kolovoza u dva sloja i pješačkih staza, izradu uzdignute plohe za smirivanje saobraćaja, izradu horizontalne i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije.

Ovim projektom Općina Vogošća nastavlja ulagati u razvoj lokalne infrastrukture, s ciljem stvaranja boljih i sigurnijih uslova za život svih građana.