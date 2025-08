OSNOVNA ŠKOLA “ZAHID BARUČIJA”RASPISALA JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKE KUHINJE

Predmet ovog Javnog poziva je davanje u zakup školske kuhinja površine 13 metara kvadratnih, u cilju redovnog snadbjevanja učenika JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća užinama.

Kuhinja se izdaje u zakup za školsku 2025/2026. godinu, odnosno za period od 01.09.2025. do 12.06.2026. godine.

Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 400,00 KM (četiristotine i 00/00 KM).

Postupak će provesti komisija koju imenuje Školski odbor.

Po Javnom pozivu će biti izabran onaj učesnik koji ponudi najveću zakupninu i najpovoljnije uslove za učenike (asortiman i cijena užine).

USLOVI: Na oglas se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužnihdjelatnosti, što će dokazati izvodom iz sudskog registra, odnosno odgovarajućim dokumentom o registraciji izdatim od strane nadležnog organa, prema važećim propisima o obrtnicima/preduzetnicima i posjedovanjem međunarodnog certifikata ISO9000/9001 i ISO22000 i HACCP.

Ponuda treba da sadrži:

– naziv, adresu i identifikacioni broj,

– ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar ili odgovarajući dokument o registraciji izdat

od strane nadležnog organa, prema važećim propisima o obrtnicima/preduzetnicima(ne

stariju od 6 mjeseci),

– Certifikat HACCP,

– Certifikat ISO 9000/9001 primarno je orijentisana na upravljanje kvalitetom,

– Certifikat ISO 22000 odnosi se na zdravstvenu sigurnost (Food safety management),

– katalog proizvoda (užina) sa navedenim nutritivnim vrijednostima i fiksnom cijenom

proizvoda,

– fiksnu cijenu za zakup,

– reference o dosadašnjem radu.

Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

Prava i obaveze između ugovornih strana regulisat će se ugovorom.

Prostor kuhinje se može pogledati svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 09:00 do 12:00 sati, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog poziva, a koji se oglašava na web stranici škole www.oszb.edu.ba, oglasnoj ploči škole i na portaluwww.rtvvogosca.ba dana 06.08.2025.godine. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 14.08.2025.godine do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda obavit će se 14.08.2025. godine u 12:30 sati u kancelariji sekretara škole.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača. Postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača će provesti komisiju koju je imenovao Školski odbor.

Zapečaćene ponude slati poštom ili dostaviti na protokol škole, na adresu JU OŠ „Zahid Baručija“ Vogošća, Omladinska 14, 71 320 Vogošća, sa naznakom „Javni poziv za davanje u zakup školske kuhinje“.