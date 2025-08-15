OSNOVNA ŠKOLA “IZET ŠABIĆ” RASPISALA JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKE KUHINJE

OSNOVNA ŠKOLA “IZET ŠABIĆ” RASPISALA JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ODABIR...

Predmet ovog Javnog poziva je davanje u zakup školske kuhinje površine 19,5 metara kvadratnih, u cilju redovnog snadbjevanja učenika JU OŠ “Izet Šabić” Hotonj užinama.

Kuhinja se izdaje u zakup za period od 01.09.2025. do 12.06.2026. godine.

Izbor ponuđača izvršiti će se po kriteriju najpovoljnije ponude.

Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 300,00 KM (tristotinei 00/100 KM). U cijenu su uključeni troškovi električne energije i vode.

Postupak će provesti Komisija za provođenje postupka i izbor najpovoljnijeg ponuđača za davanje u zakup školske kuhinje za školsku 2025/2026. godinu ( u daljem tekstu: Komisija)koju je imenovao Školski odbor.

Po Javnom pozivu će biti izabran onaj ponuđač koji ponudi najveću zakupninu i ispuni uslove u pogledu kvaliteta užina u skladu s Pravilnikom i Odlukom.

USLOVI: Na oglas se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužnihdjelatnosti, što će dokazati izvodom iz sudskog registra, odnosno odgovarajućim dokumentom o registraciji izdatim od strane nadležnog organa, prema važećim propisima o obrtnicima/preduzetnicima i posjedovanjem međunarodnog certifikata ISO9000/9001 i ISO22000 i HACCP.

Ponuđač mora da ispunjava slijedeće uslove u pogledukvalitete užina:

Užine nutritivno prilagođene psiho – fizičkim potrebama i uzrastu učenika u skladu sa normativnim tabelama koje su sastavni dio Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo; da ima prihvatljiva organoleptička svojstva (okus, miris, boju); da je usklađena sa Jelovnikom za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo za školsku 2024/2025. godinu; da je zdravstveno ispravna i ispunjava sve uslove kvaliteta koje propisuje Zakon o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04); da ima razuman odnos između kvalitete i cijene; zadovoljstvo korisnika.

Uslovi koje mora ispunjavati subjekat u poslovanju sa hranomsu sljedeći:

da u svom poslovanju osigura nesmetanu provedbu svih propisa o hrani; da kantine ili kuhinje u kojima se priprema hrana moraju biti opremljene po odredbama Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“; broj 4/13); da nabavlja sirovine, obavlja pripremu školskog obroka i užine, dostavlja užinu, vrši serviranje užine uz uspostavljanje, implementiranje i održavanje svih procedura baziranih na HACCP sistemu; da imaju uspostavljenu HACCP dokumentaciju koju su obavezni redovno voditi; da isporuči proizvod koji je potpuno odgovarajući i propisno deklarisan u skladu sa odredbama Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/13).

Ponuda treba da sadrži:

– naziv, adresu i identifikacioni broj,

– ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar ili odgovarajući dokument o registraciji izdat

od strane nadležnog organa, prema važećim propisima o obrtnicima/preduzetnicima(ne

stariju od 6 mjeseci),

– Certifikat HACCP,

– Certifikat ISO 9000/9001 primarno je orijentisana na upravljanje kvalitetom,

– Certifikat ISO 22000 odnosi se na zdravstvenu sigurnost (Food safety management),

– katalog proizvoda (užina) sa navedenim nutritivnim vrijednostima i fiksnom cijenom

proizvoda,

– fiksnu cijenu za zakup,

– reference o dosadašnjem radu.

Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

Prava i obaveze između ugovornih strana regulisat će se ugovorom.

Javni poziv bit će objavljen na web stranici i oglasnoj ploči škole, kao i na informativnom portalu www.rtvvogosca.badana 15.08.2025.godine.

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objave, do ponedjeljka 25.08.2025. godine.

Prije dostavljanja ponude ponuđač može pogledati prostor kuhinje svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda obavit će se u četvrtak, 28.08.2025. godine u 10,00 sati u prostorijama škole.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača. Postupakizbora najpovoljnijeg ponuđača će provesti Komisija.

Zapečaćene ponude slati poštom ili dostaviti na protokol škole, na adresu JU OŠ „Izet Šabić“ Hotonj, Donji Hotonj bb, 71 320 Vogošća, sa naznakom „Javni poziv za davanje u zakup školske kuhinje“.