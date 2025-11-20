OŠ “ZAHID BARUČIJA”: UČENICI OBILJEŽILI DAN POSVEĆEN PRAVIMA DJECE

U Osnovnoj školi “Zahid Baručija” danas je na poseban i svečan način obilježen Međunarodni dan dječijih prava. Učenici su, zajedno sa svojim učiteljicama i nastavnicama, pripremili bogat program koji je uključivao prezentacije, radionice, kreativni rad i razgovore o tome šta dječija prava znače i zbog čega su važna.

Posebna pažnja posvećena je temama jednakosti, zaštite od nasilja, prava na obrazovanje i slobodu izražavanja, a djeca su kroz praktične primjere pokazala koliko dobro razumiju ove vrijednosti.

Učenici su izradili i likovne radove koji prikazuju njihovu viziju svijeta u kojem su sva djeca sigurna, poštovana i slobodna da sanjaju i rastu. Uposlenici OŠ “Zahid Baručija” su naglasili da je obilježavanje ovog dana važan podsjetnik svima, a posebno djeci, roditeljima i školi, te da se prava djece moraju štititi svakodnevno, a ne samo simbolično jednom godišnje.

Uz osmijehe i zajedničke aktivnosti, ovaj dan je protekao u atmosferi učenja, uvažavanja i dječije radosti, što je i najbolji pokazatelj da su ovakvi događaji od velikog značaja za školski život.