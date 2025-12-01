OŠ „ZAHID BARUČIJA“: POČEO S RADOM PRODUŽENI BORAVAK

U OŠ “Zahid Baručija” zvanično je počeo s radom produženi boravak. Tokom posjete produženom boravku imali smo priliku vidjeti moderno opremljene prostorije koje su prilagođene učenju, kreativnom radu i odmoru. Direktor OŠ “Zahid Baručija” Refik Kurtović predstavio je koncept boravka, dnevnu dinamiku i aktivnosti koje će se provoditi, naglašavajući da je fokus na sigurnom i poticajnom okruženju.

Prostor odiše urednošću i toplinom, a pažljivo odabrani sadržaji pokazuju da je škola uložila mnogo truda da boravak bude funkcionalan, ugodan i koristan. Program ostavlja utisak dobro osmišljenog i brižno vođenog prostora u kojem će djeca moći kvalitetno provoditi vrijeme. Očekuje se da će produženi boravak postati važan oslonac roditeljima i učenicima tokom cijele školske godine. Svečano otvorenje produženog boravka planirano je za 9. decembar 2025. godine u 13 sati.