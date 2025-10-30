OŠ „ZAHID BARUČIJA” DOBILA DONACIJU KNJIGA ZA ŠKOLSKU BIBLIOTEKU

Osnovna škola „Zahid Baručija” dobila je vrijednu donaciju knjiga koja će značajno obogatiti fond školske biblioteke i pružiti učenicima veći izbor kvalitetnih naslova. Donacija obuhvata lektire, dječiju literaturu, edukativne i popularno-naučne knjige namijenjene različitim uzrastima, a cilj joj je potaknuti učenike na čitanje i razvijanje ljubavi prema knjizi.

Veliki prijatelji Osnovne škole “Zahid Baručija”, organizacija Charity Bosnian Kids iz Holandije, još jednom su pokazali svoju nesebičnu podršku i donirali nove knjige za bibliotečki fond. Ova vrijedna donacija omogućit će učenicima da istražuju, čitaju i razvijaju ljubav prema knjigama, te dodatno obogati školski ambijent i obrazovni sadržaj.

Također, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, na čelu sa Adisom Žero, vršiocem dužnosti direktorice, još jednom je pokazala da kontinuirano prati i podržava rad školskih biblioteka. Vrijednom donacijom od 70 novih naslova, obogaćen je knjižni fond školske biblioteke.

Direktor pomenute škole Refik Kurtović zahvalio se donatorima na vrijednoj podršci, te dodao da knjige imaju neprocjenjivu ulogu u obrazovanju i odgoju djece.

Ovaj plemeniti čin pokazuje koliko su ulaganje u obrazovanje i podrška mladima važni za budućnost zajednice. Učenici su s velikim oduševljenjem dočekali donaciju i već odabrali svoje prve naslove koje će čitati.