OŠ „MIRSAD PRNJAVORAC“ UČESTVUJE U KAMPANJI „16 DANA AKTIVIZMA“

U okviru Kampanje „16 dana aktivizma“ u OŠ „Mirsad Prnjavorac“ održana je radionica u saradnji sa vogošćanskim ženskim udruženjem „Korak više“ na kojoj se govorilo o prevenciji nasilja i promociji ravnopravnosti spolova. Ovo je samo jedna od aktivnosti koje su u okviru kampanje organizovane u ovoj vogošćanskoj školi. Inače, OŠ „Mirsad Prnjavorac“ jedna je od tri škole u KS koje učestvuju u Kampanji.

Aktivnosti su počeli 26.11. otvaranjem Kampanje „Ruke nisu za udarce, riječi nisu za vrijeđanje“ u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje KS, te Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.

Škola je ostvarila saradnju sa udruženjima koja okupljaju žene, „Korak više“ i „Sahan“, te Centrom za edukaciju i istraživanje „Nahla“. Za sami kraj kampanje 10.12. planirana je aktivnost podjele poruka podrške simbolično ispisanih na narandžastim trakama pod sloganom „Zajedno protiv nasilja“. Učenički radovi će biti izloženi u školskom kutku, predstavljeni putem web stranice i društvenih mreža škole.