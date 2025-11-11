OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC”: UČENICI PRIPOVIJEDAJU KROZ ZIDNE NOVINE

Na časovima bosanskog jezika i književnosti učenici VIII-2, VIII-3 i VIII-4 razreda Osnovne škole “Mirsad Prnjavorac” imali su priliku izraziti svoju maštu kroz pisanje i uređivanje objava o pripovjednim tekstovima.

Tokom rada učenici su pisali vlastite priče, dijelili savjete jedni s drugima, dizajnirali i uređivali sadržaj za zidne novine i školsku internetsku stranicu. Kroz zajednički rad razvijali su vještine pisanja, kreativnog izražavanja i timske saradnje.

Svi zadaci su uspješno realizirani, a rezultati njihovog truda dostupni su na internetskoj stranici škole. Mentorica aktivnosti bila je nastavnica Elvira Roka, koja je učenike motivisala da istraže ljepotu pisane riječi i svoje ideje pretoče u zanimljive literarne radove.