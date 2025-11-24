OŠ „MIRSAD PRNJAVORAC“: ODRŽANA PRIREDBA U POVODU DANA DRŽAVNOSTI BIH

U Osnovnoj školi “Mirsad Prnjavorac” danas je upriličena svečana priredba povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Učenici su se predstavili raznovrsnim programom koji je uključivao recitacije, dramske prikaze, plesne tačke i pjesme posvećene domovini. Kroz kreativne i emotivne nastupe, mališani su još jednom istakli važnost 25. novembra i vrijednosti koje ovaj datum nosi – slobodu, zajedništvo i ponos.

Nastavnici i učenici su uložili mnogo truda kako bi pripremili priredbu koja je ispunila školsku salu toplom atmosferom i patriotskim duhom. Prisutni roditelji, gosti i uposlenici škole sa ponosom su pratili svaki nastup, nagrađujući učenike snažnim aplauzima. Ovim događajem škola je još jednom pokazala koliko njeguje tradiciju i važnost obilježavanja značajnih datuma za Bosnu i Hercegovinu.