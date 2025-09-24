OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA: SUTRA 10. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati u ČETVRTAK, 25.09.2025. godine sa početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.

Za istu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED

Vijećnička pitanja i inicijative Izvještaj o realizaciji manifestacije „Vogošćanski dani 2025“ Informacija o aktivnostima na toplifikaciji i gasifikaciji općine Vogošća sa informacijama Bags Energotehnike, Sarajevogasa i Elektrodistribucije Sarajevo o pripremama za sezonu grijanja

Radni materijal za sjednicu možete vidjeti/preuzeti sa linka: https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2025/09/10-sjednica-OV-Vogosca.zip