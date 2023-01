OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE: U OPĆINI VOGOŠĆA NEMA OPASNOSTI OD POPLAVA

Obilne kišne padavine i danas su prouzrokovale porast vodostaja na gotovo svim rijekama u našoj zemlji, a na pojedinim mjestima došlo je i do izlijevanja vode iz korita i plavljenja domaćinstava. Tokom jučerašnjeg dana do porasta vodostaja došlo je i na rijeci Bosni koja protiče kroz naselje Svrake. Kako smo saznali iz Općinskog štaba civilne zaštite Vogošća stanje je danas ipak nešto bolje u odnosu na jučerašnji dan. Intervencija je bilo i to na onim mjestima gdje je došlo do začepljenja propusta i odvodnih kanala koji su se morali očistiti kako se voda ne bi zadržavala na kolovozu. Tokom dana kiša je padala manjim intenzitetom, a najavljenim prelaskom kiše u snijeg, sutra i tokom vikenda stanje bi se trebalo popraviti i na drugim ugroženim područjima.