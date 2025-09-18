OPĆINSKI NAČELNIK UPRILIČIO PRIJEM ZA UČENIKE KOJI SU OSTVARILI ZAPAŽEN USPJEH NA TAKMIČENJU IZ ENGLESKOG JEZIKA U LONDONU

Općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima danas je upriličio prijem za učenike OŠ “Mirsad Prnjavorac”, Andu Muratović i Hamzu Sarajkića, koji su ostvarili zapažen uspjeh na globalnom nivou na takmičenju iz engleskog jezika u Londonu. Anda je zbog bolesti bila spriječena da dođe, a prijemu je prisustvovala i njihova nastavnica engleskog jezika Adisa Botić. Za ove vrijedne učenike i nastavnicu su pripremljeni i uručeni prigodni pokloni.

Takmičenje, na kojem su učestvovali mladi iz brojnih zemalja svijeta, okupilo je najbolje učenike koji su imali priliku pokazati svoje vještine, znanje i kreativnost kroz različite zadatke i izazove. Anda i Hamza su se izdvojili predanim radom, izuzetnim znanjem jezika, kao i originalnim pristupom zadacima, što je prepoznato i nagrađeno od strane organizatora.

Učenici su se iz Londona vratili bogatiji ne samo za nagrade i priznanja, već i za jedno dragocjeno životno iskustvo koje će ih pratiti kroz daljnje školovanje i život.