Naslovnica VIJESTI INFO OPĆINSKI NAČELNIK UPRILIČIO PRIJEM ZA UČENIKE KOJI SU OSTVARILI ZAPAŽEN USPJEH NA...

OPĆINSKI NAČELNIK UPRILIČIO PRIJEM ZA UČENIKE KOJI SU OSTVARILI ZAPAŽEN USPJEH NA TAKMIČENJU IZ ENGLESKOG JEZIKA U LONDONU

Od
Azra Mešanović
-
27

Općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima danas je upriličio prijem za učenike OŠ “Mirsad Prnjavorac”, Andu Muratović i Hamzu Sarajkića, koji su ostvarili zapažen uspjeh na globalnom nivou na takmičenju iz engleskog jezika u Londonu. Anda je zbog bolesti bila spriječena da dođe, a prijemu je prisustvovala i njihova nastavnica engleskog jezika Adisa Botić. Za ove vrijedne učenike i nastavnicu su pripremljeni i uručeni prigodni pokloni.

Takmičenje, na kojem su učestvovali mladi iz brojnih zemalja svijeta, okupilo je najbolje učenike koji su imali priliku pokazati svoje vještine, znanje i kreativnost kroz različite zadatke i izazove. Anda i Hamza su se izdvojili predanim radom, izuzetnim znanjem jezika, kao i originalnim pristupom zadacima, što je prepoznato i nagrađeno od strane organizatora.

Učenici su se iz Londona vratili bogatiji ne samo za nagrade i priznanja, već i za jedno dragocjeno životno iskustvo koje će ih pratiti kroz daljnje školovanje i život.

POVEZANI ČLANCIVIŠE OD AUTORA