OPĆINSKI NAČELNIK U POSJETI VOGOŠĆANSKOJ ŽUPI

Općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima posjetio je 25.12.2025. godine crkvu Blažene majke Terezije u Vogošći i župni dvor gdje je sa vogošćanskim župnikom razgovarao o položaju katoličke zajednice i katoličkih vjernika u Vogošći. Posjeta je upriličena u povodu velikog katoličkog praznika Božića.

Don Michele Capasso izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i podrškom koja se dobija od strane Općine Vogošća, a obostrano je zaključeno kako je važno u tom duhu nastaviti i dodatno unaprijediti saradnju. Razgovaralo se i o tome kako je važno podsjetiti na univerzalne ljudske vrijednosti, pogotovo u duhu aktuelnih praznika.