OPĆINSKI NAČELNIK OBIŠAO RADOVE NA SANACIJI LOKALNIH PUTEVA

Na području općine Vogošća trenutno se na više lokacija izvode radovi na sanaciji lokalnih saobraćajnica. Danas je općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima obišao nekoliko takvih lokacija na kojima su radovi u posljednjih nekoliko dana okončani.

Radovi su okončani u ulici Suada Hasanovića gdje je u pitanju 350 metara saobraćajnice, a vrijednost radova je oko 200.000,00 KM. Zatim radove na 100 metara saobraćajnice u ulici Barica, a vrijednost je oko 50.000,00 KM. Tu je i sanacija dijela ulice Vogošćanskih odreda u dužini od 100 metara i vriejdnosti oko 40.000,00 KM. Takođe je posjetio i gradilište lokalnog puta u ulici Nebočaj u dužini od oko 100 metara gdje je vrijednost radova oko 35.000,00 KM. Obišao je i radove na sanaciji kraka u ulici Krivoglavci I u dužini od 220 metara i vrijednosti oko 200.000,00 KM, a i dio ulice Hotonj III u dužini od 110 metara i vrijednosti oko 80.000,00 KM. Ukupna dužina ovih saobraćajnica je skoro 1.000 metara, a ukupna vrijednost radova 605.000,00 KM.

Ovom prilikom načelnik se sreo i sa građanima sa tih lokaliteta koji su izrazili zadovoljstvo činjenicom da su njihovi infrastrukturni problemi riješeni.

“Očekujem da u narednom periodu uz povoljne vremenske uslove nastavimo sa ostalim projektima koje smo planirali uraditi do kraja godine. U ovoj prvoj fazi realizacije radi se o 605.000,00 KM, o sredstvima koja su izdvojena isključivo iz Budžeta Općine Vogošća. Ovo su projekti urađeni na zahtjeve građana, a u skladu sa Programom prioriteta utvrđenim od strane Općinskog vijeća. Nastavljamo sa projektima i u drugim naseljima, kazao ej načelnik Hasanović.

Radove na ovim lokacijama izvode firme “OXA” d.o.o. Sarajevo, “DEMUS” d.o.o. Sarajevo, “ADO TRANS” d.o.o. Visoko i “MGBH” d.o.o. Sarajevo. Nadzor nad izvođenjem svih ovih radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo