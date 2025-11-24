OPĆINSKI NAČELNIK MIGDAD HASANOVIĆ I PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA NIHAD HADŽIĆ UPUTILI GRAĐANIMA VOGOŠĆE ČESTITKU POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Općinski načelnik Migdad Hasanović i predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Nihad Hadžić uputili su građanima Vogošće čestitku povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine sljedeće sadržine:

Drage Vogošćanke i Vogošćani, drage Bosanke i Hercegovke, dragi Bosanci i Hercegovci, drage patriote,

Čestitajući vam Dan državnosti Bosne i Hercegovine mi se prisjećamo istovremeno i srednjovjekovne bosanske državnosti kao i 25.novembra od prije 82 godine kada je na prvom zasjedanju ZAVNOBIH-a obnovljena ta državnost. Ni tada nisu svi blagonaklono gledali na bosanskohercegovačku državotvornost i bilo je pokušaja da se ospori posebnost ovog našeg prostora, sa jasnim tendencijama da se Bosna i Hercegovina podijeli između susjeda i izgubi svaku samobitnost i ostane samo fusnota u historijskim knjigama.

Samo što su bosanskohercegovačke patriote spriječile takve pokušaje. I 1943.godine kao i pedeset godina kasnije kada su se komšijske aspiracije prema našoj teritoriji materijalizovale u najbrutalnijoj mogućoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Agresiji za koju je malo ko vjerovao da ćemo joj se moći oduprijeti. Ali jesmo. I sačuvali smo državu Bosnu i Hercegovinu u njenim vjekovnim granicama.

Osporavanja bosanske državnosti i dalje su snažna. I osporavanja 25.novembra u jalovom pokušaju da se uskrati povijesni kontinuitet Bosni i Hercegovini. Neprijatelji Bosne i Hercegovine nisu uspjeli i nikada neće uspjeti u tim pokušajima. Dok god mi praznike poput Dana državnosti doživljavamo kao priliku za proslavu i ponos, ali i kao opomenu da ta državnost neće biti očuvana sama od sebe nego da se svakodnevno moramo iznova boriti za nju. I iznova pobjeđivati.

Sretan vam Dan državnosti Bosne i Hercegovine!