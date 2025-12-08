OPĆINA VOGOŠĆA ULAZI U BROJNE PROJEKTE SA FONDACIJOM PARLAMENTARACA TURSKOG SVIJETA

Visoka delegacija Fondacije parlamentaraca Turskog svijeta posjetila je 08.12.2025.godine Općinu Vogošća i u razgovoru sa općinskim načelnikom Migdadom Hasanovićem i njegovim saradnicima otvorene su mogućnosti za brojne zajedničke projekte.

Obostrano je ocijenjeno da saradnja još uvijek nije na nivou na kojem bi mogla i trebala biti. U tom smislu gosti su izrazili spremnost da podrže neke infrastrukturne projekte u općini Vogošća.

Načelnik Hasanović je, sa svoje strane, u razgovoru naglasio nekoliko veoma bitnih projekata koje Općina Vogošća radi u kojima bi pomoć bila dragocjena.

Prije svega istakao je projekat izgradnje vodovoda na područjima Krivoglavci i Svrake, te Ljubina i Poturovići. Pola tog vrlo zahtjevnog, generacijskog projekta je već urađeno i u narednom periodu trebalo bi se ući u drugu fazu sa ovim projektom.

Delegirao je i projekat izgradnje kanalizacione mreže na području Hotonja i Oragovog brijega. Takođe su pomenuti i neki projekti društvene infrastrukture kao što je rekonstrukcija kino sale i nabavka projektora i ozvučenja, te rekosntrukcija Trga Branilaca Vogošće i rekonstrukcija Upravne zgrade “KSC Vogošća “Jasmin isanović Žuti”.

Obostrano je prihvaćena i ideja da se u Vogošći formira udruženje koje bi radilo na jačanju kulturnih veza između Bosne i Hercegovine i Republike Turske.

Dogovoreno je da će konkretna realizacije podrške pomenutim projektima ići preko jedne od općina u Republici Turskoj koju će Fondacija predložiti za bratimljenje sa Općinom Vogošća.

FacebookCopy Link