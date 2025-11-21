OPĆINA VOGOŠĆA POTPISNIK SPORAZUMA ZA PROJEKTE POBOLJŠANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Mladen Pandurević potpisao je danas sporazume s načelnicima općina u Kantonu Sarajevo ukupne vrijednosti više od sedam miliona KM, među kojima je i Općina Vogošća. Sporazumi se odnose na projekte od velikog značaja za poboljšanje vodovodnih i kanalizacionih sistema, sanaciju oštećenih objekata, unapređenje energetske efikasnosti u objektima kolektivnog stanovanja, te rekonstrukciju i nadogradnju javne rasvjete u općinama Kantona Sarajevo. Ugovor je potpisao i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović.

Općina Vogošća će sredstva u iznosu od 1,076 miliona KM iskoristiti za projekte vodosnabdijevanja u naseljima Krivoglavci i Svrake i Poturovići–Ljubina, rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Menjak, izradu projektne dokumentacije za Hotonj 4, te modernizaciju javne rasvjete.

Načelnici općina nakon potpisivanja sporazuma naglasili su važnost sredstava koja povlače iz Budžeta Kantona Sarajevo za realizaciju projekata od značaja za njihove lokalne zajednice i za poboljšanje kvaliteta života građana. Ovim sporazumima Ministarstvo direktno podržava unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture, povećanje sigurnosti kroz savremeniju javnu rasvjetu te smanjenje potrošnje energije u domaćinstvima i stambenim objektima.