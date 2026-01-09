OPĆINA VOGOŠĆA POTPISALA UGOVOR O NABAVCI OPREME ZA KINO SALU JU “KULTURNO-SPORTSKI CENTAR” VOGOŠĆA

OPĆINA VOGOŠĆA POTPISALA UGOVOR O NABAVCI OPREME ZA KINO SALU JU “KULTURNO-SPORTSKI...

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović i direktor kompanije IMTEC d.o.o. Selmir Vrabac potpisali su ugovor o nabavci opreme za kino salu Javne ustanove “Kulturno-sportski centar” Vogošća.

Potpisani ugovor je ukupne vrijednosti 222.438,06 KM, od čega su sredstva u iznosu od 150.000,00 KM odobrena na osnovu projektne aplikacije na Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta, dok je preostali dio sredstava (72.438,06 KM) osigurano iz Budžeta Općine Vogošća.

Izabrani izvođač radova nakon provedenog postupka javne nabavke već će u narednim danima početi s instalacijom opreme u kino sali Javne ustanove “Kulturno-sportski centar” Vogošća.

– Nabavkom savremenog projektora i ozvučenja za kino salu stvaraju se preduslovi za redovno prikazivanje filmskih sadržaja, ali i za kvalitetniju organizaciju drugih kulturnih događaja od značaja za lokalnu zajednicu – kazao je nakon potpisivanja ugovora načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović.

Potpisivanju ugovora prisustvovale su direktorica JU “Kulturno-sportski centar” Vogošća Alisa Konaković, Jasmina Fazlić, pomoćnica općinskog načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti i Melisa Kršo, rukovodilac Stručne Služba za poslove kabineta Općinskog načelnika.