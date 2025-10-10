OPĆINA VOGOŠĆA POTPISALA MEMORANDUM O SARADNJI SA UDRUŽENJEM “IZVOR DOBROČINSTVA”

Općina vogošća je danss potpisala Memorandum o saradnji sa udruženjem “Izvor dobročinstva”. Ovaj Memorandum o saradnji potpisan je sa namjenom stvaranja uslova za saradnju u projektima i oblastima od zajedničkog interesa. Cilj ovog memoranduma je uspostavljanje i realizovanje saradnje između dvije strane potpisnice sa temeljnom intencijom jačanja međusobne saradnje, međusobnog razumijevanja i rada na polju humanitarnih, edukativnih, razvojnih i drugih oblasti života u Bosni i Hercegovini, a na način iniciranja i zalaganja za materijalnu pomoć socijalno ugruženim kategorijama stanovništva, sa akcentom na pomoć i podršku djeci bez jednog ili oba roditelja.

Memorandum je zaključen na period od pet godina sa klauzulom automatskog produženja na još pet godina ukoliko jedna od strana ne otkaže šest mjeseci prije isteka prvih pet godina.

Prilikom potpisivanja Memoranduma općinski načelnik Migdad Hasanović je istakao: „Saradnja koja je i do sada postojala na ovaj način postaje i formalna i radujem se svim onim projektima kojE ćemo u budućnosti, zajedno s njima implementirati.“

Ismir Karaga, predsjednik Udruženja „Izvor dobročinstva“ didaje: „Posjeta načelnika nije prva i ovo je kulminacija svih aktivnosti koje smo do sada realizovali na našoj općini. A kao što je načelnik spomenuo Izvor dobročinstva je ambasador Vogošće u Bosni i Hercegovini obzirom da kroz naše aktivnosti djelujemo u preko 50 općina širom Bosne i Hercegovine.“