OPĆINA VOGOŠĆA I SERDA ULAZE U NOVE PROJEKTE

Danas je upriličen sastanak općinskog načelnika Migdada Hasanovića s direktoricom Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA), Sanelom Dževlan.

Sastanak je bio prilika za rekapitulaciju dosadašnje saradnje, budući da Općina Vogošća i SERDA zajednički realizuju projekat „Vogošća, Ilijaš i Hadžići osposobljavaju radnike kroz lokalno partnerstvo – VIHOR“(u okviru „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II).

Takođe, Općina Vogošća je jedna od osnivača SERDA-e, što dodatno naglašava značaj institucionalne povezanosti ovih dviju institucija.

Tokom sastanka razgovarano je o modalitetima daljeg proširenja i produbljenja saradnje između Općine i SERDA-e, uključujući potencijalne zajedničke projekte, strateške inicijative i aktivnosti koje bi doprinijele unapređenju usluga lokalne uprave, razvoja regije i jačanju kapaciteta institucija.

Sastanak predstavlja važan korak ka jačanju partnerstva lokalne uprave i razvojne agencije u interesu zajedničkog djelovanja i razvoja lokalne zajednice.

Ocjenjujući efekte ovog sastanka direktorica Dževlan je napomenula: “Ovo je zaista jedan uspješan primjer saradnje sa našim osnivačima. Razvojna agencija SERDA, s obzirom na iskustvo koje imamo već 20 godina u implementaciji različitih evropskih projekata, stavlja se na raspolaganje Općini Vogošća. Već smo surađivali na različitim aktivnostima, a danas smo razgovarali o mogućnostima da se ta saradnja intenzivira. Očekuju nas neki novi programi, nove mogućnosti, programi Evropske Unije.”

Načelnik Hasanović je takođe ocijenio dosadašnju saradnju kao uspješnu i istakao: “danas smo uradili evaluaciju dosadašnjih zajedničkih projekata. Nadamo se da će u budućem periodu biti još takvih i sličnih projekata koje ćemo implementirati. Sve na zadovoljstvo građana Vogošće. Jako je bitno da ova saradnja i projekti koji se rade po određenoj metodologiji donose dodatnu vrijednost za sve one aplikacije koje budemo radili na putu pristupa Evropskoj Uniji. Spremamo se za ona vremena kada će biti otvoren pristup evropskim fondovima gdje će upravo ove reference biti jedan od ključnih faktora za povlačenje sredstava.”