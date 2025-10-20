OPĆINA VOGOŠĆA I FAKULTET ZA UPRAVU NAMJERAVAJU UNAPRIJEDITI SARADNJU

Danas je upriličen sastanak općinskog načelnika Migdada Hasanovića s dekanom i prodekanom Fakulteta za upravu u Sarajevu. Fakultet za upravu je jedina visokoškolska ustanova koja djeluje na području općine Vogošća, što ovom sastanku daje poseban značaj za razvoj obrazovnog i institucionalnog partnerstva u lokalnoj zajednici.

Sastanak je organizovan na inicijativu Fakulteta za upravu, koji je pridružena članica Univerziteta u Sarajevu. Povod susreta je razgovor o modalitetima moguće buduće saradnje između Općine Vogošća I Fakulteta za upravu, s posebnim fokusom na razvoj zajedničkih aktivnosti i projekata u okviru djelovanja obje institucije.

Predstavnici Fakulteta su ovom prilikom predstavili prijedloge i potencijalne aspekte saradnje koji mogu doprinijeti jačanju veza između akademske zajednice i lokalne uprave, s ciljem unapređenja znanja, prakse i usluga u oblasti javne uprave.

Prodekan za nastavu Fakulteta za upravu Đevad Šašić ovom prilikom je istakao: “Danas smo razgovarali o potencijalnoj saradnji kada je u pitanju unapređenje preduzetničkih vještina na području općine Vogošća. Govorili smo o mogućoj saradnji u razvijanju poslovnog inkubatora što je već predviđeno u Strategiji razvoja Općine Vogošća.”

Općinski načelnik Migdad Hasanović je o sastanku rekao: “Ovaj radni sastanak smo iskoristili da vidimo kako modalitete naše saradnje u budućem periodu unaprijediti i proširiti. I to ne samo kada je u pitanju pomoć poduzetnicima nego i o ostalim segmentima kada je u pitanju javna uprava, a u cilju postizanja što efikasnije uprave.”