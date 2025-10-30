OMLADINSKO UDRUŽENJE “TEMPO” NASTAVLJA SVOJU HUMANU MISIJU

Omladinsko udruženje „Tempo“ već 18 godina realizuje različite humanitarne akcije, pomagali su i dalje pomažu socijalno ugrožene porodice. Udruženje svake školske godine stipendira učenike jetime i hafize kur'ana, te redovo organizuje vjersko-edukativa predavanja. Njihov rad su prepoznali mnogi pa su i dobitnici brojnih priznanja i nagrada, a najveće priznanje su donacije koje će u “Tempu” iskoristiti za pomoć onima kojima je potrebna.

U proteklih 18 godina nastala je jedna nova generacija mladih ljudi, generacija dobročinstva, istine i pravde okupljena u OU “Tempo”. Svakodnevno članovi “Tempa” pokazuju kako biti human, dobar i osjećajan prema onima koji su u bilo kojoj vrsti potrebe. Ovih dana su uspješno završili akciju podjele ogrijevnog materijala za 20 porodica. Donatori na različite načine podržavaju ovo vogošćansko udruženje jer su prepoznali njihov transparentan i kvalitetan rad. Prije nekoliko dana Esad Hasanbegović je Tempu donirao cjelodnevni pazar iz svog, poznatog kafea.

Često za redovne aktivnosti “Tempa” nedostaje novca, ali vrijedni i neumorni Tempovci ne posustaju u činjenju dobra. I vi, poštovani gledaoci i slušaoci na različite načine možete pomoći rad vogošćanskog udruženja “Tempo”, potpuno sigurni da će vaša donacija biti iskorištena u prave svrhe.