OMLADINSKO UDRUŽENJE “TEMPO” I OVE GODINE STIPENDIRA JETIME I BUDUĆE HAFIZE KUR'ANA

Omladinsko udruženje „Tempo“ iz Vogošće osim humanitarnih aktivnosti već godinama ulaže i u obrazovanje. I to na način da stipendira učenike bez jednog ili oba roditelja, te buduće hafize Kur'ana. Prema riječima predsjednik udruženja Emira Sulejmanija stipendije se isplaćuju svih 12 mjeseci u godini u novčanom iznosu po 100 KM. Isplata stipendija nije uslovljena ispunjavanjem posebnih kriterija kao što je volonterski rad, naglašava Sulejmani, ali ističe da su dobitnici stipendija uglavnom prijatelji ili članovi udruženja koji učestvuju u različitim humanitarnim projektima.

Pozovi i doniraj –Podrži znanje! Pozivom na broj 090 291 091 donirate 2KM za stipendiranje učenika I studenata.