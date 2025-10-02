OKTOBAR MJESEC KNJIGE – UČENICI OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC” POSJETILI BIBLIOTEKU JU KSC VOGOŠĆA

Povodom obilježavanja Mjeseca knjige, učenici Osnovne škole „Mirsad Prnjavorac” u pratnji svoje učiteljice posjetili su biblioteku Javne ustanove Kulturno-sportskog centra Vogošća. Cilj ove posjete bio je da se kod najmlađih razvije ljubav prema knjizi, čitanju i istraživanju novih svjetova kroz pisanu riječ.

Tokom posjete, učenici su imali priliku da se upoznaju sa bogatim književnim fondom biblioteke, načinom rada i uslugama koje ona pruža. Poseban naglasak stavljen je na razvijanje navike redovnog čitanja i posjećivanja biblioteke od najranije dobi. Učenici su aktivno učestvovali u razgovoru, dijelili svoja iskustva o knjigama koje vole, te su imali priliku da prelistaju i posude određene naslove namijenjene njihovom uzrastu. Osmijesi i znatiželja na njihovim licima pokazali su da je ovakva aktivnost ispunila svoju svrhu i podstakla ih da knjigu doživljavaju kao pravog prijatelja.

Mjesec knjige obilježava se tokom oktobra širom svijeta, a ovakvi događaji podsjećaju na važnost njegovanja kulture čitanja, razvijanja kritičkog mišljenja i očuvanja pisane riječi. Posjeta učenika biblioteci JU KSC Vogošća još je jedan dokaz da knjiga i dalje ima posebno mjesto u odrastanju i obrazovanju mladih generacija.