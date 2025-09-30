OK VOGOŠĆA BEZ IZGUBLJENOG SETA SAVLADALA BREZU

U okviru II kola Super lige BiH za žene, ekipa Odbojkaškog kluba Vogošća dočekala je na domaćem terenu sastav OK Breza 1934. Očekivanja su bila velika jer su obje ekipe u pripremama pokazale zavidan nivo forme i želju za dokazivanjem u nastavku prvenstva. Domaći tim je pred svojim navijačima imao jasan cilj – upisati novu pobjedu i potvrditi dobar start sezone, dok je gošćama iz Breze motiv bio da pokušaju iznenaditi favorita i upisati važne bodove na gostujućem terenu. Susret je od samog početka protekao u dominaciji odbojkašica Vogošće koje su pokazale bolju organizaciju igre, sigurnost u prijemu servisa i veliku odlučnost u napadu. Već u prvom setu domaće igračice nametnule su ritam, stekle osjetnu prednost i mirno privele set kraju, čime su nagovijestile u kojem smjeru će se utakmica kretati.

Drugi set donio je nešto veću borbu, jer je ekipa iz Breze pokušala odgovoriti boljom igrom i agresivnijim servisima, ali je razlika u kvalitetu i iskustvu ponovo došla do izražaja. Vogošćanke su uspjele zadržati koncentraciju i iskoristiti greške protivnica, čime su i ovaj set riješile u svoju korist. Treći set bio je samo potvrda odlične igre domaće ekipe. Snažni smečevi, dobra blokerska igra i podrška s tribina dodatno su motivisali odbojkašice Vogošće koje su bez većih poteškoća privele meč kraju. Konačan rezultat glasio je 3:0 za domaćina, čime su upisane nove vrijedne pobjede u Super ligi BiH za žene.

Trijumf nad ekipom OK Breza 1934 još jednom je pokazao da je OK Vogošća ozbiljan konkurent u ovoj sezoni. Igračice su demonstrirale timski duh, borbenost i kvalitet koji im daju realne šanse za visoki plasman na tabeli. Ekipa Breze, iako poražena, pokazala je određene kvalitete i sigurno će u narednim kolima pokušati ostvariti bolje rezultate.

Navijači su mogli uživati u atraktivnim potezima, a ovaj susret je ujedno i najava uzbudljive sezone u kojoj će svaka utakmica nositi veliku važnost.

Sljedeću utakmicu odbojkašice OK Vogošća odigraće u Mostaru protiv ekipe OK Student, gdje ih očekuje novi sportski izazov.