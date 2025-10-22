ODVOJITI PROBLEM GRIJANJA OD RJEŠAVANJA PITANJA BAGS-a

Usljed neizvjesnosti u vezi sa isporukom toplotne energije firme BAGS Energotehnika, a u skladu sa zaključcima Općinskog vijeća sa 10.redovne sjednice od 25.09.2025.godine, u srijedu 22.10.2025.godine održana je 1. Tematska sjednica Općinskog vijeća Vogošća na kojoj je razmatrana samo jedna tačka i to Informacija i razmatranje problema stanovnika Vogošće, korisnika centralnog grijanja od strane “Bags Energotehnika” d.d. Vogošća zbog neblagovremenog početka sezone grijanja 2025/2026.godina. Ispred Općinskog vijeća Vogošća upućeni su pozivi svim relevantnim faktorima i nadležnim institucijama da se pojave na sjednici i u otvorenom dijalogu suoče stavove i iznađu najbolja rješenja za građane Vogošće.

Sjednici su, uz vijećnike, prisustvovali i ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Mladen Pandurević, zastupnik u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Fuad Abaspahić, te zastupnice i zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo Admela Hodžić, Mersiha Mehmedagić, Elza Gaković, Samir Avdić, Jasmin Šaljić, i Faruk Selmanović, te predstavnici građana koji su korisnici usluga “BAGS Energotehnike” d.d. Iako su na sjednicu bili pozvani direktor i predstavnici “BAGS Energotehnike” d.d. nisu se pojavili što je izazvalo negodovanje i vijećnika i gostiju.

U uvodnom izlaganju ministar Pandurević je iznio podatke o tome da je nadležno ministarstvo na vrijeme obezbijedilo potrebna sredstva za grejnu sezonu, te da su dobijali uvjeravanja od strane direktora firme da će se sa grijanjem početi na vrijeme. Općinski načelnik Migdad Hasanović je u svom uvodnom izlaganju direktno iznio kvalifikaciju da je vijeće na prošloj redovnoj sjednici naprosto obmanuto kada je u pitanju grijanje te da su i oni slične informacije dobili od direktora i to u više navrata i u pisanom obliku. Predstavnica građana Ifeta Hodžić je istakla kako ne ulazi u to koliko dugo traju problemi sa “BAGS Energotehnikom”, ali da oni kao korisnici imaju problem sa grijanjem drugu sezonu i da je ranije grijanje uredno isporučivano.

Kroz duge i iscrpne diskusije na sjednici zauzet je jasan stav da je nužno problem grijanja odvojiti od problema BAGS-a i u tom smislu raditi paralelno u dva pravca. Neophodno je rješavati akutni problem i čim prije uspostaviti sistem grijanja za sezonu koja je već počela, a sa druge strane raditi na trajnom rješavanju problema grijanja izgradnjom nove toplane u samoj Vogošći.

Govoreći za okupljene medije na pitanje kada će građani Vogošćedobiti grijanje ministar je rekao: “Dobiće grijanje, ali zaista ne mogu reći koji je taj datum. Evo i u ovom momentu ekipe rade na servisu, sutra ćemo dovesti još dvije ekipe koje će se pridružiti postojećoj, jer, uprkos obećanjima koja smo imali od strane tog preduzeća, na kraju istu vrstu obećanja davali su i Općinskom vijeću i načelniku, ispostavilo se da to naprosto nije tačno.” Oko gradnje nove toplane rekao je: “Zauzeo sam čvrst stav kada sam došao da odvajamo problem pružanja komunalne usluge od problema rješavaja BAGS-a. Ovo sve što radimo sada sve je to privremenog karaktera i sve je to gašenje požara. Mi moramo građanima Vogošće obezbijediti isporuku usluge kao i svim drugim građanima u Kantonu Sarajevo, da imaju uslugu iz moderne toplane. Ne samo da ćemo izgraditi novu toplanu nego ćemo morati promijeniti i vrelovod jer ova tehnologija ne može podržavati isporuku toplotne energije kroz postojeći vrelovod. Investicija je 11 miliona maraka, to nije malo. Mi ćemo učiniti sve, a imamo i obećanja Općine Vogošća, a ja načelniku vjerujem da će se ekspresno izdavati odobrenja i ja se nadam da sljedeće godine da bi mogli imati novu toplanu. Ali sve dok ta toplana ne proradi mi ćemo nastaviti da grijanje obezbjeđujemo na postojeći način.

U nekim diskusijama pominjalo se i da se smišljeno ide u obezvrjeđivanje firme radi eventualne privatizacije. Ministar je takve navode jasno demantovao. I za govornicom i u odgovoru medijima. Upitan da li će biti privatizacije “BAGS-a” kratko je odgovorio: “BAGS se neće privatizovati.”

Načelnik Hasanović je na pitanje “Hoće li građani Vogošće dobiti grijanje” odgovorio: “Prije svega moram reći da je ljutnja građana opravdana. Teško bih mogao prognozirati neko vrijeme da kažem da li će to biti dan, dva, tri ili pet ili da kažem neki drugi vremenski period. Evo i u toku same sjednice ministar i ja smo izašli i razgovarali sa ljudima koji to znaju raditi da dođu i da otkoče i otkoče taj sistem. Naravno i nakon što se počne sa sistemom grijanja potrebno je minimalno 24 do 48 sati kako bi se cijeli sistem zagrijao. U nekim najboljim perspektivama pričamo o tri – četiri dana kada bi potencijalno bilo moguće da se grijanje pusti. Na sastanku smo dogovorili i da ministarstvo nema problem da to isfinansira. To nam je najvažniji zadatak da grijanje u Vogošći proradi”. Osvrnuo se i na projekat izgradnje nove toplane: “Ono što smo mi već od šestog mjeseca radili jeste da smo pokrenuli dio razgovora koji je vezan za izgradnju alternativnog postrojenja koje će isporučivati toplotnu energiju. Imali smo u početku tri lokacije nakon toga smo se usaglasili oko jedne lokacije koja zadovoljava tehničke karakteristike potrebne za izgradnju tetoplane. Ono što će biti naša obaveza jeste da sve procedure koje su na nama rješavamo kao i do sad, kao najprioritetniji zadatak.”

Općinsko vijeće Vogošća je usvojilo i šest zaključaka i to:

Zahtjevamo od Vlade Kantona Sarajevo i resornog Kantonalnog ministarstva da HITNO i što kraćem roku poduzmu sve neophodne mjere i radnje na objezbjeđenju finansijskih sredstava i energenata do kraja sezone grijanja, neophodnih za urednu i blagovremenu isporuku toplotne energije građanima općine Vogošća od strane BAGS – Energotehnika d.d Vogošća, a isti HITNO i u sto kraćem roku obezbjedi tehničke uslove za isporuku toplotne energije građanima općine Vogošća. Zahtjevamo od Skupštine Kantona Sarajevo da HITNO na posebnoj tematskoj sjednici u okviru svojih nadležnosti razmotri aktuelne probleme u funkcionisanju sistema daljinskog grijanja koje vrši privredno društvo BAGS – Energotehnika d.d Vogošća, te da predloži konkretne mjere u cilju obezbjeđenja stabilne, sigurne i kontinuirane isporuke toplotne energije građanima općine Vogošća. Zahtjevamo od Vlade Kantona Sarajevo da predvidi finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2026. godinu u cilju realizacije projekata izgradnje toplane i toplifikacije općine Vogošća te poduzmu sve potrebne aktivnosti za dobijanje svih potrebnih saglasnosti za izgradnju toplane na području općine Vogošća i time trajno riješe dugogodišnji problem grijanja stanovnika općine Vogošća. Zahtjevamo od Vlade Kantona Sarajevo da putem Ministarstva za odgoj i obrazovanje obezbijedi dodatna finansijska sredstva za nabavku energenata koji se koriste kao alternativno grijanje, obzirom na činjenicu da preduzeće BAGS – Energotehnika d.d Vogošća ne isporučuje toplotnu energiju za obrazovne i javne ustanove. Zahtjevamo od Vlade Kantona Sarajevo da poduzme sve potrebne zakonske aktivnosti kako bi se utvrdila odgovornost nadležnih iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, BAGS – Energotehnika d.d Vogošća, te upravljačkih struktura, zbog propusta i neispunjavanja zakonskih obaveza isporuke toplotne energije građanima općine Vogošća. Zahtjevamo od Vlade Kantona Sarajevo da nas o poduzetim aktivnostima i zahtjevima obavijesti i informiše pismenim putem u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 03.11.2025. godine.

Članak je preuzet sa zvanične stranice Općine Vogošća.