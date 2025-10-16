ODRŽANA PANEL DISKUSIJA MLADIH ANTIFAŠISTA U VOGOŠĆI

S ciljem da se podstakne dijalog i kritičko promišljanje među mladima o aktuelnim društveno-političkim izazovima, u maloj sali Općine Vogošća je održana još jedna u nizu tematskih panel diskusija koju je organizovala Sekcija mladih antifašista UABNOR-a Vogošća.

Ovoga puta, pod lupom je bila tema „Sigurnosne prijetnje za Evropu: Ratna žarišta, rast desnice i fašističkih tendencija sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“.

Panelisti su bili historičar Slobodan Šoja i politolog Haris Ćutahija, dok je razgovor vješto moderirao sociolog Vedad Hasanović.

Tokom dinamične rasprave, panelisti su analizirali savremene geopolitičke tokove i društvene promjene koje prijete stabilnosti evropskog kontinenta. Posebna pažnja bila je posvećena porastu ekstremno desničarskih i fašističkih pokreta, njihovom uticaju na demokratske vrijednosti, te refleksijama koje takvi trendovi imaju i u bosanskohercegovačkom društvu.