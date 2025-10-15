ODRŽANA PANEL DISKUSIJA „KORAK PO KORAK DO TVOJE EKONOMSKE SLOBODE”

U organizaciji Fondacije CURE i Udruženja žena „Zumbul” u Velikoj sali Općine Vogošća uspješno je održana panel diskusija pod nazivom „Korak po korak do tvoje ekonomske slobode”. Gost predavač bio je doc. dr. Faruk Hadžić, ugledni ekonomista, univerzitetski profesor i autor priručnika koji se bavi upravo ovom temom – jačanjem finansijske pismenosti i ekonomskog osnaživanja pojedinaca, naročito žena.

Panel diskusija okupila je veliki broj učesnica i učesnika, a sala je bila ispunjena pozitivnom atmosferom i željom za učenjem. Posebno se istakao spoj mladosti i iskustva – aktivno su učestvovale i mlade djevojke i žene koje iza sebe imaju dugogodišnje profesionalno i životno iskustvo.

Doc. dr. Hadžić je na vrlo profesionalan, razumljiv i inspirativan način govorio o važnosti ekonomske neovisnosti, lične odgovornosti i koracima koje svaka osoba može preduzeti kako bi postigla finansijsku stabilnost. Tokom izlaganja i otvorene diskusije, prisutni su imali priliku postavljati pitanja, razmjenjivati iskustva i čuti konkretne savjete o planiranju budžeta, štednji i mogućnostima samozapošljavanja.

Događaj je protekao u aktivnom i dinamičnom duhu, uz konstruktivnu razmjenu mišljenja i velik interes prisutnih. Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo odazivom i kvalitetom diskusije, te istakli da će i u budućnosti nastaviti s organizacijom sličnih događaja koji potiču žene na ekonomsko osnaživanje i samostalnost.

Panel diskusija „Korak po korak do tvoje ekonomske slobode” još jednom je pokazala koliko su teme ekonomskog obrazovanja, finansijske pismenosti i podrške ženama u poslovnom svijetu važne za napredak zajednice u cjelini.