ODRŽANA ČETRNAESTA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Vijećnici su razmatrali osamnaest tačaka dnevnog reda. Cijeneći vrijeme gostiju iz UNDP, JU Dom zdravlja Vogošća i Centra za socijalni rad, deseta, šesnaesta i sedamnaesta tačka dnevnog reda su prebačene na početak sjednice. Pomoćnik načelnika za Privredu Kenan Alikadić i predstavnik UNDP -ija Hamdija Mujezin na početku sjednice su se obratili vijećnicima i objasnili važnost nastavka procesa energijske efikasnosti u Vogošći. Nakon čega su vijećnici usvojili Odluku o pristupanju projektu energijske efikasnosti na javnim objektima po ESCO sistemu.

Informacija o radu KJU Centar za socijalni rad je primljena k znanju, kao i informacija o radu JU Dom zdravlja Vogošća. Vijećnici su dali poztivnu ocjenu rada uposlenika DZ Vogošća, posebno u vrijeme pandemije Covid – 19.

Četvrta tačka dnevnog reda današnje sjednice OV Vogošća bila su viječnička pitanja i inicijative gdje se najviše govorilo o komunalnim temama. Na petoj tački razmatrao se izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa te je jednoglasno usvojen.

Šesta tačka je bila izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenju budžeta za 2021. godinu. Ova tačka je izazvala kraću raspravu i odrdjena pitanja vijećnika. Ovlašteni predlagač pomoćnica načelnika Esmeralda Halač – Dević je u svom obraćanju pojasnila principe na kojima su ostvareni prihodi te odgovarala na postavljena pitanja. Izvještaj je usvojen većinom glasava 18 ZA i 4 su bila suzdržana, kao i Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja o izvršenju budžeta za 2021. godinu.

Osma i vjerovatno najzanimljivija tačka današnje sjednice je svakako, Odluka o usvajnju izmjena i dopuna nacrta budžeta za 2022. godinu. Govoreći o prijedlogu od 19 532 000 KM načelnik Općine Vogošća Edin Smajić je kazao da je prijedlog rebalansa budžeta planiran ambiciozno i da će trebat značajni napori da se on i ostvari. U svom preciznom izlaganju dao je precizan projekciju planiranog budžeta, podsjetio je na ulogu javnih nabvki, te kazao da bi do kraja godine mogao biti još jedan rebalans. Nakon postavljenih pitanja i odgovora ova tačka je jednoglasno usvojena, a ovakav prijedlog od 19 532 00 najveći je do sad, kako je kazo vijećnik Bego Selimović može se smatrati historijskim.

Na današnjoj sjednici vijećnici su imali i razmatrali obiman dnevni red od 18 tačaka. Sjednica je počela u dest sati, a završena kasno poslije podne. Svih osamnaest tačaka je usvojeno. Odloženi snimak današnje sjednice OV Vogošća možete pratiti u subotu 02.04.2022. na programu TV Vogošća sa početkom u 14:00 sati.