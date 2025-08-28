ODRŽANA 9. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Nakon Vijećničkkih pitanja i inicijativa na 9. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća vijećnici su jednoglasno usvojili nekoliko Odluka: Odluku o usvajanju Regulacionog plana Svrake – Nacrt, kao i Odluku o provođenju Regulacionog plana Svrake. Prije usvajanja Odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Igmanska 78 pomoćnica načelnika Jamina Fazlić je vijećnike upoznala sa situacijom oko prostora i mogućim načinom rješavanja dugogodišnjeg problema.

Vijećnici su usvojili i nekoliko Rješenja: Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji primarne i sekundarne kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV – Prijedlog, Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na regulaciji, ucjevljenju i čišćenju dijela Poljinskog potoka – naselje Orahov kao i Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacione mreže u naselju Orahov Brijeg. Deveta tačka Dnevnog reda je bila Izvještaj o prihodima i rashodima Budžeta Općine Vogošća za prvih pola godine. Pomoćnica načelnika,Esemeralda Halać je informisala vijećnike da je na decembarskoj sjednici OV Vogošća usvojen budžet u iznosu od 23.750.000 KM, a nakon rebalansa je uvećan za 1.300.000 KM, nakon čega mu je ukupna vrijednost 25.050.000 KM. Vijećnici su bez diskusije i rasprave usvojili ovaj Izvještaj.

U okviru Izvještaja o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za period 01.01. – 30.06.2025. godine načelnik Migdad Hasanović je informisao vijećnike o nekim od najznačajnijih realizovanih ili projekata čija je realizacija u toku. Nakon kraće diskusije Izvještaj je usvojen većinom glasova: 21 za i 2 suzdržana glasa. Vijećnici su jednoglasno I bez diskusije i rasprave usvojili Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU „Kulturno – sportski centar“ Vogošća za period 01.01 – 30.06.2025. godine, Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za prvih pola godine, Informaciju o Dokumentu okvirnog Budžeta za period 2026. – 2028. Godine i Informaciju o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01.-30.06.2025. godine. Na današnjoj sjednici OV Vogošća usvojena su i Rješenje o razrješenju jednog člana Općinske izborne komisije Vogošća, Rješenje o razrješenju člana Komisije za Statut i propise i Rješenje o imenovanju člana Komisije za Statut i propise.

Snimak 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Vogošća možete pogledati u programu Televizije Vogošća u subotu 30.08.2025.godine od 14 sati.