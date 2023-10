ODRŽANA 30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Na prijedlog vijećnika Bojana Farkaša kojeg su prihvatili vijećnici , 30. sjednica Općinskog vijeća Vogošća počela je učenjem fatihe i minutom šutnje za sve žrtve Palestine i Gaze uz apel da se zaustave napadi i spriječi svakodnevno ubijanje civila i stradanje velikog broja djece. Po usvajanju dnevnog reda i niza vijećničkih pitanja i inicijativa, na sjednici je kratko razmatran Nacrt Budžeta Općine Vogošća za 2024. godinu i to u iznosu od 18.324.000 KM. Budžet je kako je naglašeno planiran na realnim osnovama, a sastoji se od sredstava planiranih za komunalne i infrastrukturne projekte, te za društvena i socijalna izdvajanja i druge oblasti javnog života Općine Vogošća. Nacrt općinskog budžeta za narednu godinu usvojen je jednoglasno sa 23 glasa i upućen je u Javnu raspravu koja će trajati do 30. novembra ove godine. Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o usvajanju Plana stipendiranja učenika i studenata za školsku/akademsku 2023/ 2024. godinu. Ovim Planom došlo je do određenih uvećanja sredstava za stipendije kao i broja učenika, odnosno studenata koji ostvaruju prvo na općinske stipendije. Kao četvrtu tačku dnevnog reda vijećnici su razmatrali Pravila JU KSC Vogošća. Riječ je o pravilima kojima se definiše način poslovanja kroz poglavlja koja tretiraju oblasti poput osnivanja, djelatnosti, organizacije i tijela ustanove, te druge odgovornosti i obaveze. Ovaj dokument vijećnici su usvojili većinom glasova. Na dnevnom redu našao se Turistički akcioni plan općine Vogošća za period 2023-2027. godine. Plan je urađen sa ciljem da se unaprijedi oblast cjelokupnog turističkog života lokalne zajednice. Ovaj plan je usvojen većinom glasova. Vijećnici su usvojili i Rješenje o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije. Na ovu funkciju imenovana je Selma Zunđa, dok su članovi Mensud Omerović i Andreja Mehmedović. Usvojena su i Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Etičkog vijeća časti, te zamjenika predsjednika i člana Drugostepene stručne komisije. Prihvaćena je informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za period 01.01-30.09.2023. godine. Kod Informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih škola Vogošće i Srednjoškolskog centra Vogošća na kraju školske 2022/2023. godine naveden je broj učenika , ostavreni uspjeh i broj izostanaka sa nastave. Na kraju sjednice prihvaćena je Informacija o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01.-30.09.2023. godine.