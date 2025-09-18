ODRŽANA 2. SJEDNICA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VOGOŠĆA

U prostorijama Općine Vogošća održana je 2. sjednica Štaba civilne zaštite, na kojoj su razmatrane ključne tačke vezane za sigurnost i zaštitu građana, te pripreme za naredni period. Članovi Štaba osvrnuli su se na aktivnosti koje su do sada provedene, te donijeli zaključke i preporuke za unapređenje rada u narednom periodu. Posebno je naglašena važnost koordinacije svih relevantnih službi i institucija, kako bi u kriznim situacijama građanima bila osigurana brza i efikasna pomoć.

Također, razmatrana je i informacija o stanju bruceloze na području naše općine. Članovi Štaba informisani su o trenutnom epidemiološkom stanju, poduzetim mjerama i preporukama nadležnih institucija, s ciljem zaštite zdravlja stanovništva i sprečavanja širenja bolesti. Ovo pitanje privuklo je posebnu pažnju s obzirom na to da bruceloza, kao zarazna bolest koja se prenosi sa životinja na ljude, predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem, ali i izazov za sektor poljoprivrede.

U izvještaju je naglašeno da se poduzimaju kontinuirane aktivnosti kako bi se spriječilo širenje ove bolesti. Istaknuto je da nadležne veterinarske i zdravstvene službe sarađuju na terenu, provode kontrole i vrše potrebne analize. Poseban akcenat stavljen je na značaj pravovremene prijave i kontrole stoke, kao i na važnost saradnje građana sa nadležnim institucijama. Edukacija o načinima prenošenja bolesti, pravilnom rukovanju životinjama i proizvodima životinjskog porijekla, kao i o neophodnim higijenskim mjerama, ključna je za smanjenje rizika od pojave novih slučajeva.

Bruceloza ostaje tema koja zahtijeva ozbiljan pristup i zajedničko djelovanje svih nadležnih, a Općina Vogošća nastavit će da aktivno radi na očuvanju zdravlja svojih građana i zaštiti stočnog fonda. Na kraju sjednice usvojeni su zaključci i preporuke koje će doprinijeti većoj sigurnosti i zaštiti građana. Štab civilne zaštite će i u narednom periodu redovno pratiti stanje i reagovati u skladu s potrebama lokalne zajednice.