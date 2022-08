ODRŽANA 18. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Nakon ljetne pauze Općinsko vijeće Vogošća danas je u Velikoj sali Općine Vogošća održalo 18. redovnu sjednicu. Na samom početku sjednice jednoglasno su usvojeni zapisnici sa prethodnih sjednica. Prisutni vijećnici razmatrali su ukupno 14 tačaka. Kao i svaki put, tačka Vijećnička pitanja i inicijative trajala je nešto duže, sa nizom novih inicijativa i pitanja. Pitanja i inicijative uglavnom su se ticala komunalne infrastukture a jedno od pitanja i inicijativa odnosilo se na refundiranje troškova udžbenika i školskog pribora za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola i zbog čega to nemaju i učenici od petog do devetog razreda, na što je pomoćnik načelnika Kenan Alikadić pojasnio da resorno kantonalno ministarstvo finansira podjelu udžbenika za učenike od petog do devetog razreda i obrazložio zbog čega se refundira školski pribor i udžbenici od prvog do četvrtog razreda. Druga tačka današnje sjednice bila je Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa i usvojena je većinom glasova prisutnih vijećnika. Treća tačka bila je Odluka o pristupanju u izradi Regulacionog plana „Svrake“ – Prijedlog koja je usvojena. Većinom glasova, nakon nešto kraće rasprave i dobijenih objašnjenja usvojena je 4. tačka Odluka o pokretanju postupka prema dužnicima Općine Vogošća za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka uz otpis zakonskih zateznih kamata. Jednoglasno je usvojena peta tačka odnosno Pravilnik o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata općine Vogošća. Ono što su svi vijećnici pohvalili jeste to da će stipendije biti povećane za srednjoškolce i studente. Većinom glasova usvojeni su izvještaj o prihodima i rashodima Budžeta Općine Vogošća za period od 01.01. – 30.06.2022. godine kao i Izvještaj o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih službi Općine Vogošća za period od 01.01. – 30.06.2022. godine. Na današnjoj sjednici jednoglasno su usvojeni izvještaji o radu i finansijski izvještaj JP RTV Vogošća, JU KSC Vogošća kao i izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za period od 01.01. – 30.06.2022. godine. Jednoglasno je usvojen izvještaj o realizaciji Manifestacije privrede, sporta i kulture „Vogošćanski dani 2022“ uz konstataciju da je manifestacija bila jedna od najboljih u proteklom periodu i da su svi programi bili posjećeni i realizovani. Informacijama o provedenoj finansijskoj reviziji Općine Vogošća za 2021. godinu i o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti koje su vijećnici primili k znanju završena je današnja 18. Redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća. Sjednicu možete pogledati u subotu u popodnevnim satima na programu RTV Vogošća.